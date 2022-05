Polska - Niemcy: W Arenie Gliwice można kupić bilety na debiut selekcjonera Jacek Sroka

Reprezentacja Polski siatkarek zagra dwa towarzyskie mecze z Niemkami w Gliwicach i Nysie Dariusz Gdesz / Polskapress

We wtorek 24 maja o godz. 18.30 w Gliwicach rozegrany zostanie mecz siatkarek Polska - Niemcy. To będzie debiut w roli selekcjonera Biało-Czerwonych Stefano Lavariniego. Bilety na to spotkanie można kupić w portalu eBilet.pl, a w dniu meczu w kasach Areny Gliwice od godz. 12.