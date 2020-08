Polska premiera nowej generacji inteligentnego oświetlenia firmy WiZ Connected. Jesienią urządzenia wejdą na nasz rynek

WiZ Connected to azjatycko-francuska firma z siedzibą w Hongkongu, zajmująca się oprogramowaniem oświetleniowym i oferująca otwartą platformę IoT (Internet of Things). Firma działa od 2015 roku, a niedawno została przejęta przez Signify. Oferta WiZ Connected obejmuje inteligentne źródła światła i akcesoria, których wielka zaletą jest łatwość instalacji. Co istotne, urządzenia – takie jak np. inteligentne żarówki – obsługują bezprzewodową łączność Bluetooth i WiFi.

Aplikacja i asystenci

Korzystanie z inteligentnego oświetlenia WiZ jest proste; wystarczy wkręcić nowe źródło światła i zainstalować aplikację mobilną WiZ, dostępną zarówno na system Android jak i iOS (w App Store to WiZ Connected). Jak podkreśla producent, aplikacja nie pobiera żadnych istotnych danych – pozyskuje tylko unikatowy identyfikator, aby powiązać go z siecią WiZ Home. Aplikacja pomoże wybrać optymalne światło do nauki, relaksu, oglądania filmów czy słuchania muzyki. System WiZ wspiera ponadto głosowych asystentów – Asystenta Google, Alexę Amazonu i Siri Apple.