Polska - Szwecja. Prawdopodobnie będą dodatkowe bilety na mecz! Rafał Musioł

Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał od szwedzkiej federacji sygnał, że być może fani gości w ogóle nie pojawią się we wtorek na Stadionie Śląskim. Skandynawowie dostali do dyspozycji 5 procent wszystkich wejściówek, czyli ponad 2.500. Jeśli oficjalnie z nich zrezygnują bilety trafią do sprzedaży przez portal PZPN.