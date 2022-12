Polska - Ukraina 2:5. Porażka Biało-Czerwonych w MŚ w Bytomiu ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Polska - Ukraina 2:5. Porażka Biało-Czerwonych w MŚ w Bytomiu

Hokeiści Ukrainy przystąpili do meczu z Polską opromienieni niedzielną wygraną z Włochami 4:0. Obydwa zespoły dobrze się znają, bo w ubiegłym tygodniu dwukrotnie zmierzyli się w Opolu w ostatnich sprawdzianach przed MŚ. Pierwsze spotkanie wygrali Biało-Czerwoni 4:2, a w rewanżu górą byli Ukraińcy zwyciężając 2:1.

Nasi rywale wyciągnęli wnioski ze sparingowych potyczek i świetnie zaczęli mecz w MŚ w Bytomiu prowadząc po 2,5 minucie gry 2:0. Ukraińcy strzelili dwa gole w odstępie 25 sekund. Najpierw przewagę liczebną wykorzystał Dawid Sibiliewicz, a później z bliska krążek do naszej bramki wepchnął Stanisław Sadowikow.

Trener Artur Ślusarczyk natychmiast wziął czas, by podnieść morale naszego zespołu i więcej bramek w I tercji już nie straciliśmy. Sami natomiast wzięliśmy się do roboty po przerwie. W drugiej odsłonie wykorzystaliśmy dwa okresy gry w liczebnej przewadze i doprowadziliśmy do remisu. Najpierw strzałem z dystansu bramkarza rywali zaskoczył Michał Kusak, a później wrzutka Kacpra Maciasia znalazła drogę do siatki.