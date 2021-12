Ponad 130 nowych samochodów zasiliło śląski garnizon policji w tym roku. Kosztowały łącznie 27,5 mln zł. Zobaczcie zdjęcia IM

Dokładnie 131 nowych pojazdów zasili garnizon śląski do końca tego roku. Większość samochodów trafiła już do poszczególnych jednostek. Kosztowały one łącznie ok. 27,5 mln zł.