Ponad 300 uchodźców przebywa już w Sosnowcu. Codziennie przybywają kolejne autokary pełne ludzi

300 uchodźców z Ukrainy w Sosnowcu

Już 300 osób, obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną, znalazło tymczasowe schronienie w Sosnowcu. Na razie miasto starało się unikać lokowania uchodźców w wielkich halach.

- Staraliśmy się zapewnić im raczej pobyt w kilkuosobowych pomieszczeniach. Ale ta baza lokalowa powoli nam się kończy, a co chwilę dostajemy pytania o to, czy możemy przyjąć kolejnych ludzi - mówi Rafał Łysy, rzecznik UM w Sosnowcu.

Na razie pomoc uchodźcom działa, dzięki sprawnej organizacji służb miejskich i ogromnej pomocy i zaangażowaniu mieszkańców Sosnowca. To oni przynoszą do punktu zbiórki, w hali sportowej w Zagórzu dary. To jedzenie, artykuły higieniczne, ubrania i lekarstwa. To ogromna pomoc.