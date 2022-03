Porzucił piłkę nożną dla muzyki. Samodzielnie produkuje swoje piosenki i próbuje wypłynąć na szerokie wody

Mateusz ma 21 lat i studiuje zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, jednak swoją przyszłość wiąże z branżą muzyczną. Jego zamiłowanie do muzyki zrodziło się już we wczesnym dzieciństwie podczas samochodowych podróży z ojcem.

- Zaczęło się tak, że tata w aucie puszczał muzykę, jakiej słuchał, a ja nuciłem i próbowałem śpiewać te piosenki. Później dostałem zabawkową gitarę i cały czas udawałem, że na niej gram. Jeszcze w przedszkolu tata zabrał mnie na koncert zespołu Feel do Domu Muzyki i Tańca. Patrząc na Piotra Kupichę już wtedy pomyślałem, że chciałbym robić to co on - wspomina Mateusz Koniczek, młody raper z Zabrza.