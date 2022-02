Poseł Grzegorz Braun wysłał asystentów do szpitala w Jastrzębiu. Nie weszli Piotr Chrobok

Z powodu rzekomego przymuszania do szczepień, segregowania pracowników oraz próby zdobycia informacji na temat zaszczepienia personelu interweniowali w jastrzębskim szpitalu asystenci posła Grzegorza Brauna. Interwencja jednak udana nie była, bo choć pismo do dyrekcji trafiło, to asystenci do szpitala już nie weszli. Teraz Adam Kania i Roman Fritz zarzucają personelowi jej utrudnianie, a szpital tłumaczy, że stosował normalne procedury.