Poważny pożar traw i nieużytków rolnych we Włodowicach. Pożar zajął teren około 8 hektarów

Pożar traw we Włodowicach

Około godziny 22 w czwartek doszło do pożaru trawy i nieużytków rolnych we Włodowicach. Pożar miał miejsce niedaleko lasu, na szczęście nie doszło do pożaru drzewostanu. Objął jedynie niewielką część poszycia leśnego. Na miejscu przez blisko 2 godziny działało prawie 60 strażaków.