Poważny wypadek na DK 86 w Katowicach. Zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. W stronę Sosnowca utworzył się gigantyczny korek Paweł Kurczonek

Wypadek w Katowcach - na DK86 gigantyczny korek arch DZ

17 listopada ok. godz. 11.45 doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Zdarzenie miało miejsce w Katowicach na drodze DK 86 w kierunku do Sosnowca. Od kilku godzin są utrudnienia w tym miejscu.