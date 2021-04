Poważny wypadek w Żorach. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Przyczyną zderzenia było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze Piotr Chrobok

Jak wynika ze wstępnych ustaleń żorskiej policji, to niedostosowanie prędkości do panujących warunków stoi za wypadkiem, do którego doszło na DW 935, na obwodnicy Żor. Sprawcą wypadku jest kierowca ciężarowego Volvo. Dwaj mężczyźni podróżujący dostawczy Oplem trafili do szpitala.