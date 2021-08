Powieść „Zabawa w chowanego”. Musso zabiera nas w podróż do Nowego Jorku i Paryża. I opowiada o życiu pisarzy i potędze książek

Znana amerykańska pisarka, Flora Conway, mieszka wraz z córką w pięknym apartamencie na Brooklynie. Flora obsesyjnie strzeże swej prywatności, nie spotyka z czytelnikami, nie odbiera nagród i nie pręży się przed mediami, co nie przeszkadza jej być autorką świetnie przyjmowanych przez odbiorców książek. Na razie jednak pisarka chce większość czasu poświęcić Carrie, trzyletniej córce. Pewnego razu bawi się z dziewczynką w chowanego. Flora odlicza do dwudziestu i rozpoczyna poszukiwania dziecka w mieszkaniu. Ale Carrie znika, choć wezwana na miejsce policja nie odnotowuje śladów włamania.

Tymczasem w Paryżu francuski pisarz, Romain Ozorski, walczy z niemocą twórczą. Wszystko wskazuje na to, że przyczyny jego zawodowych kłopotów trzeba szukać w życiu prywatnym. Matka jego syna chce wywieźć dziecko do Stanów, on nie potrafi zawalczyć nie tylko o syna, ale i siebie. Do tego próbuje ukończyć rozpoczętą powieść, ale to też mu się nie udaje.