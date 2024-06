Powódź błyskawiczna w Bielsku-Białej i pow. bielskim przyniosła wiele strat. Szkody pójdą w miliony złotych? Jest pomoc dla mieszkańców

Straty po błyskawicznej powodzi w Bielsku-Białej

Sprzątanie i szacowanie strat trwa nie tylko w Bielsku-Białej, ale także w gminach powiatu bielskiego. Tomasz Ficoń z bielskiego magistratu powiedział PAP, że w stolicy Podbeskidzia jest to duża procedura, która potrwa dłużej niż parę dni.

Do poważnych zdarzeń doszło także na ul. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Bielsku-Białej, gdzie zalana została piwnica hali magazynowej o powierzchni ok. 1500 mkw. Znacząco zalany został również budynek wielorodzinny przy bielskiej ul. Konwaliowej. Przypomnijmy, że do niebezpiecznej sytuacji doszło m.in. na ulicy Grażyńskiego w Bielsku-Białej.