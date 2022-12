Pożar samochodu w Rybniku. Prawdopodobną przyczyną był samozapłon. Na szczęście kierowca wyszedł z tego cało

Do zdarzenia doszło w okolicy ronda, u zbiegu ulicy Gliwickiej i Wyzwolenia w Rybniku. Jak wynikało ze zgłoszenia, które dotarło do rybnickiej policji, doszło tam do pożaru samochodu. Było widać płomienie spod maski samochodu. Na miejsce wezwano strażaków oraz patrol policji.