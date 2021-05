Pożar w Jastrzębiu. Domek na działkach płonął jak pochodnia. Czy to podpalenie?

Polki były na pokładzie samolotu, który został zmuszony do lądowania w Mińsku

Suwalczanki były na pokładzie samolotu, który w niedzielę (23 maja) został zmuszony do lądowania w Mińsku. To powracające z Grecji pracownice Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. - To było straszne, wysiadaliśmy z samolotu po kilka osób. Nie wiedzieliśmy co się dzieje, wojsko z psami sprawdzało nasze bagaże - opowiada była wiceprezydent miasta Ewa Sidorek. - A później przez kilka godzin siedzieliśmy stłoczeni w wygrodzonym miejscu, odcięto nam dostęp do internetu. Przeżyliśmy horror.