PP: Górnik Zabrze - Lech Poznań. Czy padnie rekord frekwencji?

Mecz Górnika Zabrze z Lechem Poznań, który rozpocznie się dziś o godzinie 18, zapowiada się jako hit ćwierćfinałowego zestawu Fortuna Pucharu Polski. Jednocześnie to pierwsze spotkanie na Arenie Zabrze po zniesieniu obowiązujących w pandemii limitów publiczności.

Wczoraj licznik wejściówek na stronie Górnika zbliżał się do 7 tysięcy, co jest dobrym prognostykiem. Obecny najlepszy wynik to 23.103 widzów na meczu z Legią, a drugi - 18.659 widzów na spotkaniu z Lechem, później średnia systematycznie spadała i na ostatnich spotkaniach oscylowała w okolicach 10.000. Na jedynym w tej edycji domowym meczu w Pucharze Polski z Radomiakiem Radom zasiadło 3.318 osób.

W poniedziałek nowym zawodnikiem Górnika Zabrze został Higinio Marin. 28-letni napastnik został wypożyczony do końca sezonu z bułgarskiego Łudogorca Razgrad. Jego debiut w środowym meczu jest jednak bardzo mało prawdopodobny, bo Hiszpan trenuje indywidualnie i potrzebuje czasu na aklimatyzację w zespole. Normalne zajęcia zaliczył natomiast Łukasz Podolski zmagający się ostatnio z urazem mięśniowym i w jego przypadku decyzja o występie zapadnie po rozmowie z Janem Urbanem.