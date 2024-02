Praca furmanów na Śląsku - zobaczcie na zdjęciach Arka Goli jak wyglądała. Ten zawód odchodzi w zapomnienie...

Ten zawód odchodzi w zapomnienie. Tak wyglądała praca furmanów na Śląsku

Huty, kopalnie, hotele i osiedla robotnicze przez wiele dekad tworzyły pejzaż i codzienność Górnego Śląska. Część węgla wydobywanego w kopalniach furmani rozwozili do domów. Mieszkańcy często przechowywali go w piwnicach, by zgromadzić odpowiedni zapas na zimę. Transformacja ustrojowa z lat 90. spowodowała poważne zmiany.

Stopniowo wygaszono większość zakładów przemysłowych. Z czasem zmieniły się też metody ogrzewania domów, a opalanie węglem zastąpiły bardziej ekologiczne sposoby. To wszystko sprawiło, że furmani z węglem coraz rzadziej pojawiali się na ulicach śląskich miast.