Praca kierowców autobusów to ogromna odpowiedzialność i stres. Co słyszą od pasażerów? "Dzień dobry, potencjalny zabójco" Katarzyna Kapusta-Gruchlik

fot. Katarzyna Kapusta - Gruchlik

Nie milkną echa tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę rano, 31 lipca w Katowicach. Ten dramat odciska piętno na niemal wszystkich kierowcach autobusów. - To stresująca i ciężka praca, a także ogromna odpowiedzialność - mówią nam kierowcy. Niestety, ich zarobki są niewspółmierne do odpowiedzialności, jak ponoszą każdego dnia. Brakuje także rąk do pracy. Tylko w PKM Tychy na już, potrzeba 20 kierowców, a w PKM Katowice chętnie zatrudnią aż 30.