Pracownicy DPS w woj. śląskim dostaną 5 tys. zł za walkę z koronawirusem

W województwie śląskim wciąż wielkie pieniądze idą na walkę z koronawirusem. Choć przypadków zakażeń jest coraz mniej, to nadal w placówkach opiekuńczych obowiązują zasady bezpieczeństwa w postaci maseczek, fartuchów i częstego dezynfekowania wszelkich powierzchni. Potrzebne są też środki na dodatki dla pracowników DPS-ów. Wsparcie finansowe pochodzi z dwóch ważnych projektów - Śląskie Pomaga” oraz „Współpraca się Opłaca”, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach pierwszego z nich wdrożono 30 mln zł na zabezpieczenie m.in. Domów Pomocy Społecznej. W ramach drugiego z projektów zakupiono kombinezony dla personelu medycznego, dzięki czemu praca personelu była bezpieczniejsza. W sumie województwo razem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej od początku pandemii przekazały DPS-om i zakładom opiekuńczo-leczniczym, 60 mln zł.

- To był wielki wysiłek. Mieliśmy zawsze w pamięci te widoki z krajów zachodnich, gdzie na początku pandemii śmiertelność wśród pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej była bardzo duża. Nam na szczęście udało się uniknąć takiej sytuacji. To wspólne działanie zarówno pracowników Domów Pomocy Społecznej, przedstawicieli samorządów, służb wojewody i naszego ministerstwa. W skali całego kraju, z rezerwy budżetu państwa przekazaliśmy do DPS-ów ponad 500 mln zł. Były też środki europejskie, które wspierały te działania – mówił Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.