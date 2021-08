Prawo jazdy straci kierowca majstrujący przy tachografie. Koniec z kombinowaniem i nieuczicwą konkurencją wśród przewoźników? TK

Wideo

Prawo jazdy straci na trzy miesiące kierowca, który manipulował przy wskazaniu tachografu. Do tej pory za takie działania kierowcom groziła kara grzywny. Teraz ma się to zmienić. O projekcie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym informuje serwis prawo.pl. Nie brakuje głosów, że zmęczony kierowca to niebezpieczny kierowca, którego należy traktować na równi z pijanym kierowcą. Konieczność zmian argumentowana jest troską o bezpieczeństwo, a także o ukrócenie nieuczciwych działań wśród przewoźników.