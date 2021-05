Prawo jazdy także dla dzieci? Są dwa warunki. Niepełnoletni będą mogli także jeździć samochodem i to bez prawa jazdy TK

Prawo jazdy to upragnione uprawnienia także przez osoby niepełnoletnie. Na horyzoncie rewolucyjne zmiany. Ministerstwo Infrastruktury powraca do kwestii edukacji młodych kierowców. Będą oni mogli jeździć bez prawa jazdy jeszcze przed zdanym egzaminem. Ale konieczna będzie obecność opiekuna. Ponadto wyższe kryteria będą musiały spełnić szkoły jazdy i egzaminatorzy. Sprawdź, co się zmieni dla młodych kierowców oraz ośrodków szkolenia.