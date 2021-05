Premia 5 tys. złotych dla personelu niemedycznego. To dodatek za walkę z epidemią. Kto otrzyma pieniądze od Ministerstwa Zdrowia?

500 zł dla zaszczepionych. Firmy dają pracownikom premie za szczepienie na koronawirusa

500 plus dla zaszczepionych to pomysł, o którym informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Obok harmonogramu szczepień, który przebiega w ramach Narodowego Programu Szczepień, istnieje możliwość szczepienia w zakładach pracy. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", są firmy, które zachęcają do szczepienia proponując pracownikom jednorazowy dodatek w wysokości 500 złotych. To dobry pomysł i zachęta do zadbania o dobro wspólne?