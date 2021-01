Premier Mateusz Morawiecki pożegnał Erwina Sówkę: Są ludzie, którzy już za życia stają się legendą. Artystę pochowano na Nikiszowcu

- Potrafił się cieszyć z małych rzeczy. Pozostawił po sobie piękny dorobek artystyczny, pokazał kolory katowickich dzielnic. Dla nas był wielki autorytetem. Nauczył nas jak się cieszyć życiem i choć nie ma go już dzisiaj z nami, to jego uśmiech pozostanie na zawsze. W ceremonii pogrzebowej wziął udział niezapowiedziany wcześniej premier Mateusz Morawiecki.

- Jedna z szarf, przed chwilą zauważyłem, mówi „Wielkiemu Mistrzowi Erwinowi Sówce”. Rzeczywiście pan Erwin był wielkim mistrzem i pozostanie z nami jako wielki mistrz, ponieważ potrafił tworzyć sztukę prostą, a zarazem głęboką,. Sztukę, która poruszała do głębi, szła w poprzek wielu trendom (…) Pan Erwin Sówka stworzył coś niebywale oryginalnego, a zarazem pięknego. Jesteśmy mu za to wdzięczni, a ta wdzięczność pozostanie w nas na przyszłe pokolenia – podkreślał premier Morawiecki.

Erwin Sówka to wybitny malarz prymitywista, a zarazem emerytowany górnik. Urodził się w 1936 roku Giszowcu, ale dorastał i na lata związał się z Nikiszowcem. Tu założył rodzinę, pracował też w tutejszej kopalni Wieczorek. Na początku jako dekorator w zakładowym domu kultury, później jako górnik dołowy przy obsłudze wozów z urobkiem. To właśnie na kopalni Sówka dołączył do koła malarzy nieprofesjonalnych założonej przez Teofila Ociepkę. W skład Grupy Janowskiej oprócz Ociepki weszli m.in. Paweł Wróbel, Ewald Gawlik, Gerard Urbanek Eugeniusz Bąk i najmłodszy w tym towarzystwie – Sówka.

Artysta był samoukiem, nie ukończył żadnej szkoły plastycznej, ale rysował od dziecka. Inspirował się krajobrazem Katowic, Śląska, dawniej także – podobnie jak malarze Grupy Janowskiej – okultyzmem. Nikiszowiec był miejscem, które na jego obrazach pojawiało się najczęściej. Tłumaczył to kiedyś tak: - Nikisz buduję na obrazach taki, jaki chcę, czasem od nowa, czasem poprawiam Zillmannów. Przeinaczam go tak, żeby pasował do moich kobiet. Bo kobiety i kobiece ciało pasują do tej architektury, dobrze się z nią komponują. W samym Nikiszu jest coś kobiecego, opiekuńczego - mówił.

Stałym motywem na płótnach Sówki jest również św. Barbara. Czasem na tle familoków Nikiszowca, innym razem na końcu kopalnianego chodnika. Na jego obrazach odnajdziemy też boginie starożytnego Wschodu, jak również śląskie żony i matki. Wszystkie wyobrażają boską siłę.