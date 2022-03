Prezes Górnika Zabrze: Skala kibicowskiego hejtu mocno mnie zaskoczyła

Kibice Górnika Zabrze adresują do pana dość jednoznaczne i mocno krytyczne uwagi na temat polityki transferowej klubu.

Wzmocnienia zespołu wciąż są możliwe. To, co napisaliśmy w niedawnym komunikacie, było prawdą. Proszę pamiętać, że transferów nie robi się szybko, one wymagają czasu. My rzeczywiście mieliśmy na stole trzy umowy, właściwie dopięte. Jedna wypaliła, dwie nie. Każda z innych powodów. Pierwszy transfer, intensywnie negocjowany przez dwanaście dni, był gotowy, brakowało tylko podpisów, i w tym momencie dostaliśmy informację zwrotną z podwyższoną kwotą kontraktu. Zdecydowanie nie mogliśmy się zgodzić na takie niepoważne traktowanie. Drugi temat upadł, bo klub zawodnika zaliczył kiepską serię meczów i postanowił piłkarza jednak zatrzymać. Latem jednak będzie już wolny, więc sądzę, że sprawa przejścia do Górnika wróci.

Wiele klubów szczególnie intensywnie poszukuje nowych piłkarzy na rynku ukraińskim. Czy Górnik też idzie w tym kierunku?