Prezes Ruchu Chorzów: Nad klubem nie ma już tak ciemnych chmur, ale niebo nie jest jeszcze całkiem niebieskie ROZMOWA

Prezes Ruchu Chorzów: Nad klubem nie ma już tak ciemnych chmur, ale niebo nie jest jeszcze całkiem niebieskie

Na półmetku rozgrywek eWinner 2. Ligi Ruch jest wiceliderem, choć to beniaminek w tej klasie rozgrywkowej. Spodziewał się pan tak dobrej postawy zespołu w rundzie jesiennej?

Zawsze wierzę w naszą drużynę i byłem przekonany, że po awansie do II ligi nie będziemy w niej chłopcami do bicia. Gra w wyższej klasie rozgrywkowej to jednak jest duża niewiadoma, dlatego to drugie miejsce w tabeli trzeba traktować jako pozytywną niespodziankę, choć nie zapominajmy, że jesteśmy dopiero w połowie rywalizacji, w której dużo ważniejsze jest to, jak się ją skończy, niż to jak się ją zaczyna.

Dobra jesień Niebieskich tak naprawdę zaczęła się od wygranej w Lublinie. W piątek o g. 18.05 gracie rewanż z Motorem na Cichej i na stadionie może pojawić się aż 9 tys. widzów. Zanosi się na wielkie święto i rekord frekwencji w tym sezonie w Chorzowie.