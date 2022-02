Próbował ukraść paliwo z terenu budowy w Węgierskiej Górce. Dzięki szybkiej reakcji świadka zatrzymano złodzieja

Szybka reakcja świadka. Policjanci zatrzymali złodzieja

W środę, 2 lutego, tuż przed 4.00 nad ranem dyżurny komisariatu policji w Węgierskiej Górce otrzymał informację, że na terenie budowy znajdują się ślady wskazujące na to, że ktoś mógł dokonać kradzieży paliwa z samochodów budowlanych.

Na miejsce natychmiast pojechali policjanci.

- Po krótkich poszukiwaniach znaleźli ukrytego w śniegu mężczyznę, który twierdził, że jest serwisantem maszyn i że właśnie odpoczywa. Nie miał on przy sobie żadnych dokumentów, natomiast posiadał sprzęt służący do kradzieży paliwa oraz plastikowe baniaki - asp. szt. Mirosława Piątek, oficer prasowy KPP w Żywcu.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, że był to 32-letni obywatel Słowacji. Wczoraj usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.