Próbował ukraść towar z marketu w Katowicach. Ochroniarza, który chciał go powstrzymać, uderzył metalowym prętem. Grozi mu 12 lat więzienia

To nie pierwsze przewinienie zatrzymanego

Do zdarzenia doszło na początku miesiąca. Młody mężczyzna wszedł do marketu, żeby zrobić zakupy. Kiedy koszyk był już pełny, przejechał przez linię kas, nie płacąc za towar. Na parking wybiegł za nim ochroniarz, który usiłował zapobiec kradzieży. 21-latek, chcąc zatrzymać skradziony towar, uderzył go metalowym prętem w głowę.