Produkowany w Tychach Jeep Avenger Europejskim Samochodem Roku 2023. To pierwszy Jeep z tą nagrodą w 60-letniej historii plebiscytu

To pierwszym samochód marki Jeep, który zdobył tę prestiżową nagrodę w 60-letniej historii plebiscytu.

- Jeep Avenger okazał się idealnym połączeniem dla większości zastosowań: jest kompaktowy i zwinny do jazdy po mieście, ma wystarczającą moc i moment obrotowy, aby poruszać się po każdym rodzaju drogi, a także dobry zasięg nawet w przypadku podróży na średnim dystansie. Mimo że ma zaledwie 4,08 metra długości, w środku jest mnóstwo miejsca. Jest to samochód kompletny, a nie miejski. Ale przede wszystkim ma stylistykę, która porusza – powiedział Alberto Sabbatini, wiceprezes organizacji Car Of The Year.