Prof. Jan Czempas. Z pasją i sercem. Biografia nielinearna. Opowieść o niezwykłym człowieku

Czego dowiedziałeś się o bohaterze swojej książki, przeglądając materiały, jakie zostawił i rozmawiając z ludźmi, którzy go znali tak samo jak Ty, a może nawet lepiej?

Powiem tak: Przede wszystkim myślałem, że mam profesora na wyłączność. Że jest moim przyjacielem i że tylko dla mnie ma czas. Tymczasem okazało się, że profesor ma dla wszystkich czas i wszyscy go traktują wyjątkowo. Zachwyciłem się tym, że mógł być taki sam dla wielu osób: mieć czas, być przyjacielem, dopingować, interesować się tym, co robią i co chcą mu powiedzieć. Każdy się czuł wyjątkowo. Poza tym dowiedziałem się wielu rzeczy biograficznych.

Miałem na przykład bardzo mgliste pojęcie o tym, co robił w Rybniku i ile tam zrobił. Zrozumiałem, że w pewnym momencie stanął na rozdrożu - iść dalej w samorząd czy działać naukowo? I wybrał dobrze. Zainwestował swój czas, energię, życie w młode pokolenie i to zostało odwzajemnione. Studenci bardzo go cenili. Jak powiedział dr Marcin Budziński, ekonomista, ich żal po odejściu profesora był ogromny i naprawdę szczery. Przyznał, że nigdy z taką reakcją młodzieży się nie spotkał. To było niemal jak po odejściu Papieża. Stracili swojego mistrza i dawali temu wyraz.