Prognoza pogody na 13 lipca. Gorący i słoneczny wtorek. W części kraju burzowo, w kolejnych dniach możliwe niebezpieczne burze

W kolejnych dniach dotrą do nas fronty atmosferyczne związane z niżem, który obecnie jest nad Niemcami. Może to prowadzić do gwałtownych burz, które mogą być niebezpieczne.

Łowcy Burz ostrzegają!

Serwis Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska informuje :

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 13.07.2021, godz. 08:00 CEST do 14.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-wschodniej części kraju ze względu na intensywne opady deszczu i opady gradu, a w mniejszym stopniu ze względu na silniejsze porywy wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Pomiędzy układem niskiego ciśnienia umiejscowionym na południowy-zachód od Polski, a wyżem znad Zachodniej Rosji do Polski napływać ma bardzo ciepła masa powietrza. Temperatura powietrza na powierzchni izobarycznej 850 hPa (ok. 1,5 km nad poziomem gruntu) osiągać ma około 15 ° C. Na lokalnych strefach zbieżności wiatru dochodzić będzie do zwiększenia się zwartości wilgoci w dolnej warstwie troposfery i silniejszych ruchów wznoszących powietrza. Taka sytuacja synoptyczna będzie sprzyjać powstawaniu burz.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 13.07.2021 i noc 13/14.07.2021

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…