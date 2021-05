Prognoza pogody na 14 maja. Piątek z przelotnym deszczem w całym kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze

NOWE Bielsko-Biała. Pięć nowoczesnych autobusów pojawi się w mieście. MZK podpisał umowę na ich zakup

Pięć nowych autobusów klasy MAXI za pięć miesięcy zawita do stolicy Podbeskidzia. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej podpisał 13 maja umowę ze spółką Solaris Bus & Coach. - Najważniejsze jest to, że skorzystają na tym mieszkańcy. Wiadomo, że tabor się zużywa i trzeba go cyklicznie odnawiać, bo czekanie dłużej z takimi inwestycjami powoduje dotkliwe zaległości. Jest to pierwszy taki zakup od 3 lat. Robimy to w trudnym momencie, w którym samorządy i spółki komunikacyjne w całym kraju odczuwają negatywne skutki pandemii, ale to bardzo istotna inwestycja – mówił Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.