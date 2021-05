Prognoza pogody na 6 maja. Czwartek pogodny na wschodzie i południu. Nad resztą kraju przelotny deszcz TVN Meteo

Prognoza pogody na 6 maja. W czwartek na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu (1-6 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 60km/h, na Śnieżce i Kasprowym Wierchu do 120 km/h.