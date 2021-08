Prognoza pogody na koniec sierpnia. Poniedziałek z ulewami w całym kraju. Czeka nas chłodny koniec wakacji

Polska pozostanie jeszcze w zasięgu deszczowego układu niżowego Nick z centrum nad Polską. Nad krajem rozciągają się dwa fronty atmosferyczne, z północy napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne.

W poniedziałek nad Polskę przemieszczać będzie się strefa intensywnych opadów deszczu. Lokalnie możliwe także burze. Na termometrach tylko 15 st. w Katowicach i Krakowie, 16 st. w Warszawie i Łodzi. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie temperatura sięgnie 20 st.

We wtorek pochmurno i mokro. Temperatura od 19 do 19 st. W środę poprawi się pogoda na zachodzie kraju, tam już nie powinno padać. Na termometrach od 15 st. na Podkarpaciu do 22 do st. na Pomorzu Zachodnim.