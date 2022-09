Program Czyste Powietrze – przyjęto 0,5 mln wniosków, wypłacono 3,5 mld zł bezzwrotnych dotacji na wymianę źródeł ciepła PAP

500 tys. wniosków przyjęto do realizacji w ramach programu Czyste Powietrze, wypłacono 3,5 mld zł bezzwrotnych dotacji na wymianę źródeł ciepła. - Opłaca się zainwestować we własny dom, nie tylko ze względu na jakość powietrza, ale też ogromne oszczędności energii, co jest istotne zwłaszcza w obecnych realiach – podkreślił Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze.