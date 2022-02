Projekt architektoniczny katowickiej pracowni z tytułem Archilovers Best Project 2021. Sukces pracowni KWK Promes Roberta Koniecznego Piotr Ciastek

From the Garden House projektu KWK Promes Roberta Koniecznego zdobywcą tytułu - Archilovers Best Project 2021. W naszej galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak dom prezentował się ubiegłej jesieni.