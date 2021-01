Prokuratura nie zajmie się Dziwiszem. Kohut złoży zażalenie "W Polsce trwa sojusz tronu z ołtarzem"

Póki co to jest fakt medialny, bo nie otrzymałem żadnego oficjalnego pisma z prokuratury. Gdy je otrzymam, złożę zażalenie. Zamierzam też wysłać swoją prawniczkę do prokuratury w Krakowie, by przejrzała akta. W Polsce trwa sojusz tronu z ołtarzem w najlepsze. Kruk krukowi oka nie wykole – mówi nam Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika.