Protest przeciwko budowie spalarni odpadów w Bielsku-Białej. Protestujący zebrali się przed Ratuszem. Zobacz zdjęcia

W czwartek rano, 24 marca, na Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej odbył się protest przeciwko budowie spalarni odpadów. Mimo niezachęcającej do protestu wczesnej pory przed bielskim Ratuszem zgromadziło się sporo protestujących osób, by tuż przed sesją Rady Miejskiej, jeszcze raz zwrócić się do radnych, którzy przybyli na sesję Rady Miejskiej.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA