Przed majówką handel podrabianymi testami na COVID kwitnie. Diagności się zabezpieczają. Jak rozpoznać sfałszowane wyniki testu na COVID?

Wymagany negatywny wynik badania RT-PCR lub rzadziej testu antygenowego powinien być przetłumaczony na język angielski , a w niektórych przypadkach opatrzony dodatkowo także zaświadczeniem lekarskim. Takich dokumentów będą potrzebować turyści przed wylotem m.in. do: Chorwacji, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Turcji.

Każdego roku majówka to czas wyjazdów. Tej wiosny, z uwagi na trwającą pandemię i towarzyszące jej obostrzenia, część osób zrezygnuje z dalekich podróży. Przekraczając granicę turyści zobowiązani są bowiem okazać wyniki testu na obecność koronawirusa wykonane 48 godzin przed wylotem.

Wykonanie testu z tłumaczeniem to niekiedy wydatek rzędu nawet 450 zł (SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim), w przypadku testów antygenowych z wynikiem w języku angielskim - 160 zł. Jeśli podróżuje kilka osób to kwota robi się znacząca, a to tworzy rynek dla oszustów, którzy oferują podrabiane testy. Czy warto się skusić na taką ofertę? Czy kara za oszustwo grozi tylko sprzedającemu, czy także kupującemu?