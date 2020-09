Przedszkola a koronawirus. Sprzed placówek w Katowicach, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej zniknęły kolejki. U Was też?

1 i 2 września, przypomnijmy, przed placówkami w Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Bytomiu, Sosnowcu czy Rudzie Śląskiej ustawiały się kordony rodziców z maluchami czekającymi na wejście. Do środka niektórych, ze względu na obowiązujące przepisy, mogły wejść najwyżej 2-3 osoby z dziećmi. Na zasady reżimu sanitarnego nałożyły się sprawy organizacyjne. W efekcie niektórym przyszło stać na dworze nawet 40 minut i dłużej.

Kolejki przed szkołami frustrują uczniów i rodziców. Co będzie zimą?

Sprzed przedszkoli w Katowicach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej zniknęły długie kolejki. U Was też?

W piątek rano, 4 września, sprawdziliśmy kilka placówek, przed którymi jeszcze dwa i trzy dni wcześniej były kolejki i ruch odbywał się już płynnie. Czasem przed placówką stało dwoje lub troje rodziców dziećmi, ale trwało to co najwyżej kilka minut.

Dyrektorzy tłumaczą, że 1 września zawsze jest tłoczniej, bo rodzice trzylatków uzupełniają formalności, najczęściej mają też jeszcze dużo pytań. W Zespole Przedszkolnym nr 1 w Siemianowicach Śląskich, na który składają się przedszkola nr 7 i 15, procedury zostały tak skonstruowane, aby do budynków przedszkolnych mogli wchodzić tylko rodzice dzieci trzyletnich z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pozostali podopieczni są odbierani przez pracowników pomocniczych w holu. Dodatkowo placówka uruchomiła w środę w Przedszkolu nr 15 drugie wejście, co znacznie rozładowało kolejki.