Przemyt narkotyków do Aresztu Śledczego w Sosnowcu został udaremniony. Funkcjonariusze je zarekwirowali

Po raz kolejny ktoś próbował przemycić narkotyki do Aresztu Śledczego w Sosnowcu. Udało się je zarekwirować przez funkcjonariuszy podczas kontroli miejsca, w którym osadzeni są zatrudnieni. 16 czerwca funkcjonariusz aresztu w trakcie kontroli terenu warsztatu zauważył, że na teren jednostki przerzucony został pakunek. Funkcjonariusz zabezpieczył przesyłkę oraz niezwłocznie powiadomił przełożonych.

Ktoś chciał przemycić naprawdę sporą ilość narkotyków. Okazało się, że na teren jednostki przerzucono 295 sztuk tabletek, ok. 4 g suszu roślinnego oraz ok. 4 g białej, plastycznej substancji. W trakcie wstępnego badania stwierdzono, że to pochodne metaamfetaminy, amfetaminy, marihuany oraz ecstacy. Substancje przekazano funkcjonariuszom policji.

- Warto podkreślić, że to kolejny w ostatnim czasie sukces funkcjonariuszy. Fakt nasilenia takich desperackich prób przemytu środków niedozwolonych na teren jednostki świadczy natomiast o rzetelności wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy. Osoby zainteresowane dystrybucją narkotyków czy innych niedozwolonych substancji nie są w stanie pozyskać ich w inny sposób - stwierdził kierownik działu ochrony kpt. A. Porada.