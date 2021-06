Przepisy na chłodniki, czyli idealne zupy na gorące dni. Orzeźwiające, zdrowe i łatwe w przygotowaniu. Sprawdź najlepsze przepisy

Chłodnik litewskiSkładniki: 250 g masła, 3 pęczki botwiny,1 cały burak, 2 duże ogórki, 1 pęczek rzodkiewki, 5 ząbków czosnku, 1 pęczek szczypiorku, mały pęczek koperku, 400 ml maślanki, 400 ml jogurtu naturalnego, sól i pieprz do smaku,3-4 jajka, koperekPrzygotowanie:Masło rozpuszczamy w garnku. Botwinę siekamy, a buraka kroimy w niedużą kostkę i podsmażamy. Ogórki i rzodkiew kroimy w niezbyt drobną kostkę i dodajemy do botwiny. Szczypiorek i koperek siekamy, dodajemy do reszty składników i mieszamy. Czosnek przeciskamy przez praskę, dorzucamy do rondla, całość doprawiamy solą i pieprzem do smaku i podsmażamy około 10 minut, od czasu do czasu mieszając, aż warzywa nieco zmiękną i odstawiamy do ostygnięcia. Do zimnych warzyw wlewamy mocno schłodzony kefir oraz jogurt naturalny i mieszamy. Ugotowane jajka kroimy na ćwiartki i układamy je na zupie tuż przed podaniem. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

arc