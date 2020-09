Przerwany w marcu program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wraca na antenę Polsatu. Gwiazdy znów zatańczą. W piątek, 4 września

4 września na antenę Polsatu wraca, po przymusowej przerwie, program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zdjęcie/ Facebook/Taniec z Gwiazdami

Uczestnicy 11. edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w sierpniu, po kilkumiesięcznej przerwie, wrócili do treningów. Przerwany z powodu pandemii koronawirusa program znów nabierze rozpędu. W piątek, 4 września gwiazdy ponownie zaprezentują się na tanecznym parkiecie i staną do walki o Kryształową Kulę. Faworytkami po pierwszych dwóch odcinkach były Julia Wieniawa i Anna Karwan. Kto im zagrozi? Wśród uczestników nie brakuje też artystów z pochodzących z naszego województwa. To Sylwia Lipka i Bogdan Kalus.