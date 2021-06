Przetarg na oczyszczalnię i kanalizację w Kokotku znów unieważniony. Tym razem z powodu wniesienia protestu

Trasa S1 będzie miała obwodnicę Bierunia. GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę nowej części S1

Choć negocjacje się powiodły i wszystko wskazywało na to, że zadanie budowy obwodnicy Bierunia, będącej częścią drogi ekspresowej S1, zostanie z wolnej ręki powierzone portugalskiemu konsorcjum, to jednak do tego nie dojdzie. Na skutek decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, dziś GDDKiA ogłosiła jednak ”zwykły” przetarg na projekt i budowę podzielonego na dwie części odcinka S1 między Oświęcimiem i Mysłowicami. Powierzenie wykonawcy budowy obwodnicy z wolnej ręki zablokowała jedna z firm, która poskarżyła się KIO.