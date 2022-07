Przewrócona ciężarówka na rondzie przy autostradzie A1 w Dębieńsku. 50 tysięcy zł strat

Dębieńsko. Przewrócona ciężarówka na rondzie przy autostradzie A1

W Dębieńsku (gmina Czerwionka-Leszczyny) doszło wczoraj do wywrócenia się naczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy. Zdarzenie miało miejsce około godziny 20.40 na rondzie przy ulicy Jesionka, tuż obok zjazdu z autostrady A1. Akcja strażaków, którzy stawiali naczepę na koła, trwała blisko trzy godziny. Całe szczęście, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, straty są tylko materialne.

Już dziś wiadomo, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. - Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą utracił panowanie nad pojazdem i wywrócił go, uszkadzając ogrodzenie posesji i słup energetyczny. Za kierownicą tira siedział 30-latek. Z ustaleń policjantów wynika, że mieszkaniec Żor nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, co skutkowało niebezpiecznym zdarzeniem drogowym - mówi asp. Bogusława Kobeszko, rzeczniczka policji w Rybniku. - W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze - podkreśla.