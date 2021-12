Przeżyłem katastrofę w kopalni Makoszowy. A potem znów zjechałem na dół… - mówi Zygmunt Piotrowski z Zabrza

Przeżył katastrofę w kopalni Makoszowy i... znów zjechał na dół

Jest sierpień 1958 roku. Zygmunt Piotrowski ma 22 lata i od dwóch pracuje na kopalni Makoszowy. Trzy miesiące wcześniej wziął ślub. – Wszystko się układało, bo jak miało się w tym wieku nie układać? Byłem młody, zdrowy, miałem pracę na kopalni – mówi. 28 sierpnia doszło do katastrofy. – Przeżyłem ją dzięki jednemu sztygarowi. Po tragedii od razu wróciłem na kopalnię. Pomyślałem sobie: „Przecież drugi raz do pożaru nie dojdzie…”.

Kaj ty mieszkosz?

Do Zabrza przyjechał z Płocka. - Kolega mnie namówił. Były trudne lata 50,. ojcu groziło wywiezienie na „białe niedźwiedzie”. Był w AK łącznikiem między Płockiem a Warszawą, pływał na Wiśle. Po wojnie jedna znajoma go ostrzegła, aby uważał na siebie. I gdy kolega rzucił, żebym jechał z nim na kopalnię, nie zastanawiałem się ani chwili. Pamiętam, że jak już pracowałem, to wysłałem ojcu zaświadczenie, że wykonuję normę, przyczyniam się do odbudowy socjalistycznej ojczyzny. Chodził z tym po urzędach. Tacie nic się nie stało, nie aresztowali go - wspomina.