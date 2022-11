Przy ulicy Trębackiej w Zabrzu podczas rozładunku przewrócił się samochód ciężarowy. Do szpitala trafiła jedna osoba Barbara Romańczuk

Przed godziną 17 we wtorek doszło do nietypowej sytuacji przy ulicy Trębackiej w Zabrzu. Podczas rozładunku samochodu ciężarowego, przewrócił się on na bok. W wyniku zdarzenia, do szpitala przewieziono jedną osobę.