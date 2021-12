Przybywa pacjentów z oparzeniami w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze apelują do rodziców Tomasz Breguła

Rośnie liczba pacjentów z oparzeniami, którzy trafiają do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze apelują do rodziców o rozwagę i przypominają najważniejsze zasady postępowania z poparzonym dzieckiem. Wskazują też, że sporym zagrożeniem dla dzieci są m. in. choinki świąteczne.