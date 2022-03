Pszczyna. Pijany 35-latek spowodował kolizję. Gdy zorientował się, że czekają go kłopoty zaoferował łapówkę i... pogorszył swoją sytuację

35-latek po pijaku spowodował kolizję i zaoferował łapówkę policjantom

Ze złego w beznadziejne zamienił swoje położenie 35-letni kierowca zatrzymany przez policjantów w miejscowości Frydek (pow. pszczyński). Mundurowych wezwali mieszkańcy jednej z posesji we Frydku, na której "gościł" mężczyzna.

Jadący oplem 35-latek uderzył w płot, a następnie próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Uniemożliwili mu to świadkowie, którzy szybko zorientowali się, dlaczego mężczyzna nie poczuwa się do odpowiedzialności, gdyż wyczuli od niego alkohol. Żadnych wątpliwości co do jazdy "po kilku głębszych" nieodpowiedzialnego mężczyzny nie pozostawił alkomat.