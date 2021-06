Pyton królewski w Sosnowcu. Wąż pełznął ulicami w centrum miasta. Złapał go strażnik miejski

Wąż w Sosnowcu. Złapano pytona królewskiego

W centrum Sosnowca złapano pytona królewskiego. Węża zauważyła jedna z mieszkanek miasta. Nie mogła uwierzyć w to co widzi - w okolicy ul. 3 Maja i sosnowieckiego "Ślimaka" kobieta zaważyła węża. Ciemnobrązowe plamy upstrzone jasnobrązowymi wzorami sugerowały, że był to pyton królewski. Do węża przyjechała straż miejska. St. insp. Mariusz Tyszkiewicz bez problemu złapał pytona.

- Węża w przejściu podziemnym w pobliżu "Ślimaka", około godziny 9.10, zauważyła mieszkanka Sosnowca. Na miejsce przyjechał patrol straży miejskiej. Jeden z naszych strażników interesuje się takimi egzotycznymi zwierzętami, więc nie miał problemu, by złapać węża. Pyton został przewieziony do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, gdzie znajdują się puste terraria. Tam trafił wąż. Policja ustala jego właściciela - przekazuje Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.