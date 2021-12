Pyzik: Pracujemy nad nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i programem dla górnictwa

Ostatnie miesiące to bardzo trudny czas dla polskiego górnictwa, co można górnikom powiedzieć po negocjacjach w Brukseli.

Rozmowy z Komisją Europejską były bardzo konstruktywne. Rozmawialiśmy bardzo otwarcie podkreślając znaczenie polskiego górnictwa dla gospodarki europejskiej. Efektem naszego spotkania będzie natychmiastowe przystąpienie do opracowania wniosku notyfikacyjnego, co stanowi kolejny krok na drodze do transformacji górnictwa. Szczegóły notyfikacji wymagają dalszych uzgodnień roboczych.

Rozmowy z KE były bardzo konstruktywne pomimo pojawiających się rozbieżności - powiedział Pan Minister w swoim komunikacie. Co to za rozbieżności.

Każde rozmowy, zwłaszcza w trybie roboczym wyłaniają różne punkty widzenia, rozbieżności w stanowiskach stron, które w dalszych kontaktach będziemy uzgadniać i rozwiązywać. Rozmowy prenotyfikacyjne trwały przez wiele miesięcy i zakończyły się. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku notyfikacyjnego zawierającego wszystkie elementy systemu pomocowego.